Son Dakika Haberleri: Pakistan'da çocuk felci vakalarında artış
Son Dakika Güncel Haber

Pakistan'da çocuk felci vakalarında artış

47 dakika önce

Pakistan'da geçen yıl 12 olarak açıklanan çocuk felci sayısı bugün hastalığa yakalandığı açıklanan dört çocukla birlikte 2019'da 41'e yükseldi.

Pakistan'da çocuk felci vakalarında artış, System.String[]
Pakistan'da geçen yıl 12 olarak açıklanan çocuk felci sayısı bugün hastalığa yakalandığı açıklanan dört çocukla birlikte 2019'da 41'e yükseldi.
Pakistan medyasında yer alan haberde, ülkenin Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yaşayan 4 çocuğun çocuk felci teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Özellikle hastalığın en çok görüldüğü Hayber Pahtunhva'nın Bannu bölgesinde yaşayan 2 çocukla birlikte Bannu'da bu yıl çocuk felci tanısı konan hasta sayısı 16'ya yükseldi.
Son açıklanan dört çocuk felci vakasıyla birlikte sayı 2019'da Hayber Pahtunhva eyaletinin tamamında 33'e, ülke genelinde ise 41'e yükseldi. Ülkede bu sayı geçen yıl 12, 2017'de ise 8 olarak açıklanmıştı.
Pakistan, Afganistan'la birlikte çocuk felcinin en az ihbar edildiği ülkeler arasında yer alıyor. Hastalık özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda görülse de Pakistan'da bu yıl 12 yaşındaki çocuklarda da görüldü.
Ülkede 1994'te başlatılan kampanyayla 20 bin olan çocuk felci sayısı çift hanelere düşse de hala ulaşılması güç alanlarda gerekli aşının ulaştırılamadığı çocuklar bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:58 Kaynak: AA
Pakistan, Hayber, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süs havuzuna giren iki çocuk akıma kapılarak ağır yaralandı Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi Ali Babacan 18 yıl sonra istifa etti! AK Parti'den ilk hamle geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 16:45:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'da çocuk felci vakalarında artış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]