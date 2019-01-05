Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Çocukları Taşıyan Servis Yandı: 14 Çocuk Yaralandı

Pakistan'da Çocukları Taşıyan Servis Yandı: 14 Çocuk Yaralandı

1 saat önce

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir okul servisi yandı.

Pakistan'da Çocukları Taşıyan Servis Yandı: 14 Çocuk Yaralandı, System.String[]
Pakistan'ın Karaçi kentinde bir okul servisi yandı. Olayda 14 çocuk yaralandı.

Pakistan'ın Karaçi kentindeki Orangi kasabasında çocukları taşıyan okul servisinde arıza meydana geldi. Yaşanan arıza sonrası araç alev alırken servisteki 14 çocuk mahsur kaldı. Yaşları 7 ile 10 yaş arasında değişen çocuklar araçtan çıkarıldıktan sonra çevredeki en yakın hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 14 çocuktan 8'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:12 Kaynak: İHA

Karaçi, Pakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: 3'lü Zirve İstanbul'da Toplanacak "Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti

Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin İzmir İlçe Adaylarını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 16:33:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Çocukları Taşıyan Servis Yandı: 14 Çocuk Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]