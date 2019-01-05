Pakistan'da Çocukları Taşıyan Servis Yandı: 14 Çocuk Yaralandı
1 saat önce
- Pakistan'da çocukları taşıyan servis yandı: 14 çocuk yaralandıİSLAMABAD - Pakistan'ın Karaçi kentinde bir okul servisi yandı.
- Pakistan
'da çocukları taşıyan servis yandı: 14 çocuk yaralandı
İSLAMABAD - Pakistan'ın Karaçi
kentinde bir okul servisi yandı. Olayda 14 çocuk yaralandı.
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Orangi kasabasında çocukları taşıyan okul servisinde arıza meydana geldi. Yaşanan arıza sonrası araç alev alırken servisteki 14 çocuk mahsur kaldı. Yaşları 7 ile 10 yaş arasında değişen çocuklar araçtan çıkarıldıktan sonra çevredeki en yakın hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 14 çocuktan 8'inin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:17 Kaynak: İHA
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