Pakistan'da Covid-19 kurallarını hiçe sayan muhalefet miting düzenledi - Son Dakika

Pakistan'da Covid-19 kurallarını hiçe sayan muhalefet miting düzenledi

26.11.2020 21:04

Pakistan'da muhalif Pakistan Demokratik Hareketi (PDM), yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen toplanma yasağını ihlal ederek hükümet karşıtı miting gerçekleştirdi.

Pakistan'da muhalif Pakistan Demokratik Hareketi (PDM), yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında getirilen toplanma yasağını ihlal ederek hükümet karşıtı miting gerçekleştirdi. Binlerce kişi maskesiz bir şekilde dip dibe mitinge katıldı.

Pakistan'da muhalif Pakistan Demokratik Hareketi (PDM), Sindh eyaletine bağlı Larkana kentinde yeni tip korona virüs (Covid-19) kurallarını hiçe sayarak hükümet karşı miting düzenledi. Covid-19 salgını nedeniyle toplanmaların yasak olmasına rağmen binlerce PDM destekçisi mitinge katıldı. Katılımcıların maskesiz olduğu ve fiziki mesafe kurallarını da hiçe saydığı görüldü.

Öte yandan Pakistan hükümeti daha önce alınan önlemler çerçevesinde korona virüs salgını nedeniyle mitinglerin yasaklandığını duyurmuştu. Ülkede son 24 saatte 3 bin 306 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 386 bin 198'e yükseldi. Virüs nedeniyle son 24 saatte 40 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı ise 7 bin 843'e ulaştı.

(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan'da Covid-19 kurallarını hiçe sayan muhalefet miting düzenledi
Pakistan'da Covid-19 kurallarını hiçe sayan muhalefet miting düzenledi
Pakistan'da Covid-19 kurallarını hiçe sayan muhalefet miting düzenledi
Pakistan'da Covid-19 kurallarını hiçe sayan muhalefet miting düzenledi

Koronavirüs, Pakistan, Hükümet, Miting, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Pakistan'da Covid-19 kurallarını hiçe sayan muhalefet miting düzenledi - Son Dakika


Son Dakika

Eski Galatasaraylı Kevin Grosskreutz, Survivor'a gidiyor Hayat kurtaracak buluş! Koronavirüs hastalarının ölümüne yol açan sitokin fırtınasının gizemi çözüldü Ermenistan ordusunun savaş durumundaki içler acısı hali görüntülere yansıdı Ukrayna ordusu, 5 Türk yapımı SİHA almayı planlıyor Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi İstanbul'da laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yapan sapık yakalandı Korona yasağını delen vatandaştan şaşırtan savunma: Adana'dan geldim, Adana'da yasak yok İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü
Azerbaycan'dan Fransa'ya Dağlık Karabağ notası! Büyükelçi, bakanlığa çağırıldı Azerbaycan'dan Fransa'ya Dağlık Karabağ notası! Büyükelçi, bakanlığa çağırıldı         
21:11
Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında gönüllülere ikinci doz uygulaması başladı         
20:43
Hekimoğlu Trabzon, Batuhan Karadeniz'in 3 gol attığı maçta Kayserispor'u eledi Hekimoğlu Trabzon, Batuhan Karadeniz'in 3 gol attığı maçta Kayserispor'u eledi         
20:37
Eski takım arkadaşı, Maradona'nın Türkiye macerasını anlattı: İnanılmazdı Eski takım arkadaşı, Maradona'nın Türkiye macerasını anlattı: İnanılmazdı         
20:00
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler otobüsle taşındı         
19:46
Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi         
19:12
Tartışmalı Astrazeneca-Oxford aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık Tartışmalı Astrazeneca-Oxford aşısıyla ilgili bomba itiraf: Hata yaptık         
18:08
Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı Model Brittany Rhea Phillips, üzerinden geçen aracın altında can verdi! Ezen kişi çocuğunun babası çıktı         
15:55
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı Koronavirüs nedeniyle öğrencilerin gelmediği Kars'ta kiralık evler elde kaldı         
15:05
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı         
14:08
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor         
14:00
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor         
13:21
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek Ermeni siyasetçi Sharmazanov: Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek         
09:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 21:26:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pakistan'da Covid-19 kurallarını hiçe sayan muhalefet miting düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei