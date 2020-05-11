Pakistan'da Covid-19 tedbirleri gevşetildi, pazar yerleri ve dükkanlar yeniden açıldı - Son Dakika

Pakistan'da yeni tip korona virüs salgınına yönelik alınan kararların hafifletilmesi kapsamında pazar yerleri ve iş yerlerinin yeniden açılmasına izin verildi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 283 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik ülkelerde tedbirler gevşetiliyor. Pakistan'da Başbakan Imran Khan ülke çapındaki kilitlenmenin cumartesi gününden itibaren kademeli olarak kaldırılacağını duyurmuştu. Ulusal Koordinasyon Komitesi'nde alınan karar uyarınca, pazar yerleri ve iş yerlerinin yeniden açılmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da pazar yerlerinin, perakende satış mağazalarının ve dükkanların pazartesi ve perşembe arası yerel saatle 08.00'den 16.00 arası faaliyet gösterebilecekleri bildirildi.

Alınan kararın ardından Sindh eyaletinin Karaçi kentinde hareketlilik yaşandı. Pazar yerleri yeniden açılırken hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Öte yandan Pakistan'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 667'ye, toplam vaka sayısı ise 30 bin 941'e yükseldi. Ülke genelinde iyileşenlerin sayısı 8 bin 212 olarak açıklanırken toplam 294 bin 894 Covid-19 testi yapıldığı belirtildi. - İSLAMABAD