Pakistan'da Covid-19 vaka sayısı 200 bine yaklaştı

Pakistan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 200 bine yaklaştı.



Pakistan'da son 24 saatte 3 bin 138 kişide daha yeni tip korona virüsün (Covid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 198 bin 883'e ulaştı. Son 24 saat içerisinde ölü sayısı ise 74 artarak 4 bin 35'e yükseldi. Virüsün en çok etkilediği yerler arasındaki Sindh eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah, Sindh eyaletinde bin 949 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 78 bin 267'ye ulaştığını açıkladı. Şah, 38 ölümün Sindh eyaletinde olduğunu ve ölü sayısının bin 243'e yükseldiğini, 696 hastanın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu aktardı. Son 24 içerisinde bin 452 hastanın da virüsü yendiğini sözlerine ekledi. - KARAÇİ