Pakistan'da cuma namazı gerginliği: Halk ile polis arasında arbede - Son Dakika

Pakistan'da cuma namazı kılmak isteyen halk ile polis karşı karşıya gelirken arbede yaşandı.



Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında birçok Müslüman ülke toplu olarak kılınan cuma namazları başta olmak cemaatle kılınan namazları askıya alındığını duyurdu. Pakistan'ın başkenti Karaçi'de polis toplu olarak cuma namazı kılmak isteyen halkı dağıtmak istedi. Başkent Karaçi'de bulunan Ghausia Camii yakınında toplanan cemaat korona virüs salgını ile mücadele kapsamında yasaklanan cuma namazını toplu bir şekilde kılmak isteyince polis müdahalesi ile karşılaşırken, halk polise taş atarak karşılık verdi.



Hükümet, toplu halde kılınan cuma namazlarına engel olamaması nedeni ile bugün ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Pakistan'da bazı din adamları halkı camilere davet edince pek çok bölgede cemaat cuma namazlarını beraber eda etmek için toplanırken, başkent Karaçi ve birçok şehirde benzer olaylar yaşandı. Yetkililer, yaşanan olaylarda ölü ya da yaralı bulunup bulunmadığı konusunda bilgi vermedi.



Pakistan'da toplam korona virüs vakası 2 bin 458'e, hayatını kaybedenler ise 35'e ulaştı. - KARAÇİ