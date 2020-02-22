Pakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını taşıyan hastanede sağlık merkezi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını taşıyan hastanede sağlık merkezi açıldı - Son Dakika

Pakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını taşıyan hastanede sağlık merkezi açıldı

6 saat önce

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyan hastanede yeni bir sağlık merkezinin açılışını yaptı.

Pakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını taşıyan hastanede sağlık merkezi açıldı, System.String[]

Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyan hastanede yeni bir sağlık merkezinin açılışını yaptı.

Pakistan'ın kuzeydoğusunda Pencap vilayetinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde Han'ın açılışını yaptığı yeni sağlık merkeziyle hastane 400 yatak kapasitesine ulaştı.

Han, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, Türkiye'ye Pakistan'daki sağlık tesislerinin geliştirilmesinde gösterdiği iş birliğinden dolayı teşekkür etti.

Lahor'a 380 kilometre uzaklıkta Muzaffergah bölgesinde yer alan hastane, 2014 yılında Türkiye tarafından Pakistan'a hibe edilmişti.

Faaliyetlerine Temmuz 2014'de 60 yatakla başlayan hastane, bir yıl sonra 100 yatak kapasitesine ulaşmış, Pencaplı yetkililer, 2017'de hastaneyi yatak kapasitesini artırarak genişletme planını açıklamıştı.

Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi, tüm hastalara ücretsiz sağlık hizmeti veriyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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