Pakistan'da deniz kuvvetleri personelini taşıyan otobüs kaza yaptı: 9 ölü

Ölü ve yaralılar bölgedeki hastaneler ile askeri hastanelere kaldırıldı.

Baloç, kaza sonrası ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Otobüsün, keskin virajların bulunduğu Buzi Top bölgesinde teknik arıza nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığını dile getiren Baloç, kaza sonrası Pakistan Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgede arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtti.

Yerel basında çıkan haberlerde, polis yetkilisi Bela Cemil Baloç, ülkenin güneyindeki Ormara kentinden Karaçi 'ye giden, deniz kuvvetleri personeli ile ailelerini taşıyan otobüste 38 kişinin yolculuk yaptığını söyledi.

Pakistan 'da izne giden deniz kuvvetleri personeli ile ailelerini taşıyan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu 9 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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