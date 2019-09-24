Pakistan'da deprem: 19 ölü, 300 yaralı

Pakistan'ın Jhelum şehrine yakın bölgede meydana gelen depremde ölü sayısının 19'a çıktığı; 300 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Jhelum şehrine 23 km uzaklıkta 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi orta şiddetteki depremin yerel saat ile 16.00'da gerçekleştiğini duyurdu.

Yetkililer, depremde bir çok binanın da zarar gördüğünü duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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/// YENİ GÖRÜNTÜLER

Depremde çöken yollar

İnsanların görüntüsü

Çatlak yolların arasına düşmüş araçlar

Zarar gören hastane

Yıkılan evler

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