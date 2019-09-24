Son Dakika Haberleri: Pakistan'da deprem 19 ölü, 300 yaralı
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Pakistan'da deprem 19 ölü, 300 yaralı

1 saat önce

Pakistan'da deprem 19 ölü, 300 yaralıPakistan (DHA) ? Pakistan'ın Jhelum şehrine yakın bölgede meydana gelen depremde ölü sayısının 19'a çıktığı; 300 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Pakistan'da deprem 19 ölü, 300 yaralı

Pakistan (DHA) ? Pakistan'ın Jhelum şehrine yakın bölgede meydana gelen depremde ölü sayısının 19'a çıktığı; 300 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Pakistan'ın Jhelum şehrine 23 km uzaklıkta 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi orta şiddetteki depremin yerel saat ile 16.00'da gerçekleştiğini duyurdu.

Yetkililer, depremde bir çok binanın da zarar gördüğünü duyurdu.

Pakistan'da deprem 19 ölü, 300 yaralı

Pakistan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:56 Kaynak: DHA
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