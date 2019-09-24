Pakistan'da deprem 19 ölü, 300 yaralı
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Pakistan'da deprem 19 ölü, 300 yaralıPakistan (DHA) ? Pakistan'ın Jhelum şehrine yakın bölgede meydana gelen depremde ölü sayısının 19'a çıktığı; 300 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:56 Kaynak: DHA
Pakistan'da deprem 19 ölü, 300 yaralı
Pakistan (DHA) ? Pakistan'ın Jhelum şehrine yakın bölgede meydana gelen depremde ölü sayısının 19'a çıktığı; 300 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Pakistan'ın Jhelum şehrine 23 km uzaklıkta 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avrupa - Akdeniz Sismoloji Merkezi orta şiddetteki depremin yerel saat ile 16.00'da gerçekleştiğini duyurdu.
Yetkililer, depremde bir çok binanın da zarar gördüğünü duyurdu.
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