Son Dakika Haberleri: Pakistan'da deprem: 2 ölü, 70 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pakistan'da deprem: 2 ölü, 70 yaralı

1 saat önce

Pakistan'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremde 2 kişinin öldüğü en az 70 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan'da deprem: 2 ölü, 70 yaralı, System.String[]

Pakistan'da meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depremde 2 kişinin öldüğü en az 70 kişinin yaralandığı belirtildi.


Pakistan'ın Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletleri ile Azad Keşmir, İslamabad Başkent Bölgesi'nde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Mirpur şehri olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı. Azad Keşmir'in Mirpur şehrinde yolların çöktüğü, 3 katlı bir binanın ve bir evin yıkılması sonucu en az 70 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.


Depremin Hindistan'ın kuzeyinde de hissedildiği öğrenildi. - İSLAMABAD

Pakistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:16 Kaynak: İHA
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