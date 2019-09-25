Pakistan'da deprem : Yollar yarıldı, direkler yıkıldı, 22 ölü

Pakistan'ın kuzey doğusunda 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem Mirpur'da yolların yarılmasına, elektrik direklerinin ve evlerin yıkılmasına yol açtı. Depremde en az 22 kişi hayatını kaybederken 300'den fazla kişi de yaralandı.