Son Dakika Haberleri: Pakistan'da deprem : Yollar yarıldı, direkler yıkıldı, 22 ölü
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Pakistan'da deprem : Yollar yarıldı, direkler yıkıldı, 22 ölü

27 dakika önce

Pakistan'ın kuzey doğusunda 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem Mirpur'da yolların yarılmasına, elektrik direklerinin ve evlerin yıkılmasına yol açtı.

Pakistan'ın kuzey doğusunda 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem Mirpur'da yolların yarılmasına, elektrik direklerinin ve evlerin yıkılmasına yol açtı. Depremde en az 22 kişi hayatını kaybederken 300'den fazla kişi de yaralandı.

Pakistan'da deprem : Yollar yarıldı, direkler yıkıldı, 22 ölü

Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:18 
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