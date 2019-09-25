Pakistan'da deprem : Yollar yarıldı, direkler yıkıldı, 22 ölü
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Pakistan'ın kuzey doğusunda 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem Mirpur'da yolların yarılmasına, elektrik direklerinin ve evlerin yıkılmasına yol açtı.
Pakistan'ın kuzey doğusunda 5,2 büyüklüğünde meydana gelen deprem Mirpur'da yolların yarılmasına, elektrik direklerinin ve evlerin yıkılmasına yol açtı. Depremde en az 22 kişi hayatını kaybederken 300'den fazla kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:18
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