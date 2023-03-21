Pakistan'da din alimi Mevlana Abdul Kayyum Sufi silahlı saldırıda öldürüldü

Pakistan'ın Karaçi şehrinde din alimi Mevlana Abdul Kayyum Sufi, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Gülistan-ı Cevher bölgesinde camide kıldığı sabah namazının ardından evine dönen Sufi, motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Din alimi Sufi, saldırıda yaşamını yitirdi.

Pakistan Ulema Birliği üyesi olan Sufi, Nurani İslam Merkezi'nin de başkanlığını yürütüyordu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırının neden gerçekleştiğine dair henüz bir bilgi paylaşmadı.

Karaçi'de din alimlerine yönelik daha önce de benzer saldırılar düzenlenmişti.