Pakistan'da dine saygısızlık ettiği ileri sürülen fabrika müdürü yakıldı - Son Dakika

Yerel basındaki haberlere göre, Sialkot şehrinde spor ürünleri üreten bir fabrikada müdür olan Diyawadana, dine saygısızlık yaptığı iddiasıyla fabrika çalışanlarının saldırısına uğradı.

ÖNCE DÖVÜLDÜ SONRA YAKILDI

Çok sayıda çalışan tarafından dövülerek öldürülen Diyawadana'nın cesedi fabrika dışına sürüklendi ve daha sonra onlarca kişinin önünde yakıldı. Öfkeli grup, fabrikaya zarar verdi, trafiği durdurdu ve gösteri düzenledi. Öte yandan, sosyal medyaya düşen görüntülerde, Diyawadana'nın bedeninin fabrikanın dışına çıkarıldığı ve vücuduna sopalarla vurulduğu görüldü.

BAŞBAKAN HAN'DAN SALDIRIYA TEPKİ

Başbakan İmran Han başta olmak üzere çok sayıda siyasetçi olaya tepki gösterdi. Han, Sri Lankalı müdürün "diri diri yakılmasını korkunç ve Pakistan için utanç günü" olarak nitelendirerek, olayın takipçisi olduğunu ve sorumluların cezalandırılacağını belirtti. Pencap hükümetinden yapılan açıklamada da olayla ilgili şimdiye kadar 50'nin üzerinde kişinin gözaltına alındığı belirtildi.