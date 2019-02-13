Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Doktorlar Grevde, Hastalar Zor Durumda

Pakistan'da Doktorlar Grevde, Hastalar Zor Durumda

6 saat önce

Pakistan'ın Sindh vilayetinde maaş artışı talepleri karşılanmayan doktorlar yeniden greve gitti.

Pakistan'da Doktorlar Grevde, Hastalar Zor Durumda, System.String[]
Pakistan'ın Sindh vilayetinde maaş artışı talepleri karşılanmayan doktorlar yeniden greve gitti. Doktorların grevi ise hastaları zor duruma düşürdü.

Pakistan'ın Sindh vilayetindeki doktorların yeniden greve gitmesi üzerine Karaçi şehrindeki Jinnah Sivil Hastanesi ve Ulusal Kardiyovasküler Hastalıklar Enstitüsü de dahil, hastanelerde bulunan Dış Hastalıklar Bölümleri grev nedeniyle bugün kapatıldı. Greve giden doktorlar maaşlarının Pencap şehrindeki devlet hastanelerinde çalışan doktorlarla aynı düzeye gelmesini istedi.

Geçtiğimiz haftalarda Sindh vilayetinde doktorlar greve gitmiş, hükümetin doktorların taleplerini yerine getireceğine dair güvence vermesi üzerine grev sonlandırılmıştı. Ancak hükümet tarafından ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte vilayet genelinde kapatılan hastaneler yüzünden tüm hastalar zor duruma düştü. - KARAÇİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:29 Kaynak: İHA

Karaçi, Pakistan, 3. Sayfa
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