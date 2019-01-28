Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Doktorlar Greve Gitti, Hastaneler Kapatıldı

Pakistan'da Doktorlar Greve Gitti, Hastaneler Kapatıldı

36 dakika önce

- Pakistan'da doktorlar greve gitti, hastaneler kapatıldıİSLAMABAD - Pakistan'ın Sindh vilayetinde doktorlar greve gitti, tüm hastaneler kapatıldı.

- Pakistan'da doktorlar greve gitti, hastaneler kapatıldı

İSLAMABAD - Pakistan'ın Sindh vilayetinde doktorlar greve gitti, tüm hastaneler kapatıldı. Hastanelerdeki hastalar ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı.
Pakistan'ın Sindh vilayetinde doktorlar ücret ve ödeneklerde artışa ilişkin taleplerinin kabul edilmemesi üzerine greve gitti. Vilayetin Karaçi şehrinde Jinnah Yüksek Lisans Tıp Merkezi (JPMC), Sivil Hastane ve il genelindeki Bölge Müdürlük hastaneleri de dahil olmak üzere büyük hastanelerindeki tüm Hasta Departmanları kapatıldı. Hastalar hastanelerin kapatılmasıyla ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Doktorların gelmemesi üzerine çok sayıda hasta evlerine dönmek zorunda kaldı.
Doktorların grevini, Pakistan Tabipler Birliği de destekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:45 Kaynak: İHA

Pakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! HDP, 31 Mart'ta İstanbul, Adana ve İzmir'den Aday Çıkarmayacak Kızını Öldüren Kadın Karakola Koştu: Öldürdüm, Gidin Alın

CHP'de Şerdil Dara Odabaşı Krizi Büyüyor: 29 Ekim'de Bağdat Caddesi'ne Nasıl Gelecek "Ben Senin Amcanım, Babana Bunu Söyleme" Deyip 10 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 14:21:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Doktorlar Greve Gitti, Hastaneler Kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]