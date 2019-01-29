Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Doktorların Grevi Hastaneleri Felç Etti

Pakistan'da Doktorların Grevi Hastaneleri Felç Etti

1 saat önce

Pakistan'ın Sind eyaletindeki doktorların pazar gününden beri grevde olmaları hastaneleri adeta felç etti.

Pakistan'da Doktorların Grevi Hastaneleri Felç Etti, System.String[]
Pakistan'ın Sind eyaletindeki doktorların pazar gününden beri grevde olmaları hastaneleri adeta felç etti. Doktorlar 3 gün içinde istekleri yerine getirilmezse acil servislerin de kapatılacağını duyurdu.

Pakistan'ın Sind eyaletindeki doktorların Pazar gününden beri grevde olmaları hastaneleri felç etti. Pazar gününden beri polikliniklerin kapalı olması sebebiyle Cinnah ve Lyari gibi büyük bölge hastanelerinin önünde sıra oluştu. Greve giden doktorlar, bölgesel hükümete maaşlarda düzenlemeye gitmesi ve eksik ilaçları temin etmesi için bir hafta süre tanıdıklarını açıkladı. Doktorlar Eylem Komitesi, bölgedeki tüm polikliniklerin önümüzdeki 3 gün boyunca kapalı kalacağının altını çizerek, bir haftalık süre dolunca acil servisler ve diğer birimlerde de greve gidileceğini açıkladı. Ancak Sind eyalet yetkilileri henüz bir adım atmadı. Doktorlar Eylem Komitesi Başkanı Dr. Mansur Ali, Sind Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan haksızlığa karşı ses çıkardıklarını ve Yüksek Mahkemenin kararına rağmen yetkililerin, doktorların sorunlarının çözümünde ilerleme kaydetmediğini iddia etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:16 Kaynak: İHA

Acil Servis, Pakistan, Güncel
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