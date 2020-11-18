Pakistan'da düğün evinin çatısı çöktü: 8 ölü - Son Dakika

Pakistan'da düğün evinin çatısı çöktü: 8 ölü

18.11.2020 18:27
Pakistan'da düğün evinin çatısı çöktü: 8 ölü, System.String[]

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir düğün evinin çatısının çökmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir düğün evinin çatısının çökmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, eyaletin Paraçinar bölgesinde bir köyde içerisinde çok sayıda davetlinin bulunduğu düğün evinin çatısının çöktüğünü bildirdi.

Yetkililer, olayda aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını belirtti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da düğün evinin çatısı çöktü: 8 ölü - Son Dakika


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