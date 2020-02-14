Pakistan'da düğün otobüsü devrildi: 11 ölü, 20'den fazla yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da düğün otobüsü devrildi: 11 ölü, 20'den fazla yaralı - Son Dakika

Pakistan'da düğün otobüsü devrildi: 11 ölü, 20'den fazla yaralı

6 saat önce

Pakistan'da düğün kutlaması yapılan bir parti otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan'da düğün otobüsü devrildi: 11 ölü, 20'den fazla yaralı, System.String[]

Pakistan'da düğün kutlaması yapılan bir parti otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.


Pakistan'da bir evlilik kutlaması faciayla sonuçlandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Jhal Magsi bölgesinde karayolunda seyreden ve düğün kutlaması için düzenlenen bir parti otobüsünün devrilmesi sonucu, 11 kişi hayatını kaybederken, 20'den fazla kişi ise yaralandı. Yaralılar Shahdadkot kentinde Bareja ve Taluka hastanelerine kaldırılırken, sağlık yetkilileri yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti. - BELUCİSTAN

Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:35 Kaynak: İHA
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