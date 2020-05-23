Pakistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu - Son Dakika

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerinin üzerine düşmüştü. Düşen uçağın pilot ve kule arasındaki görüşmesinde pilotun "Mayday" (İmdat) çağrısında bulunduğu açıklanmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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