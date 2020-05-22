Pakistan'da düşen uçakta ölü sayısı 57'ye, kurtulanların sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Pakistan'da inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerine düşen yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye, kurtulanların sayısı 2'ye yükseldi.



Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor- Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada yerleşim yerlerinin üzerine düştü. PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettebat bulunuyordu. Kazada 37 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise sağ kurtulmuştu. Sind Sağlık Yetkilisi, yaptığı açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 57'ye yükseldiğini duyururken, kurtulanların sayısının ise 2'ye ulaştığını açıkladı. Sağlık yetkilisi, hayatını kaybedenlerin yolculardan mı yoksa bölgede yaşayanlardan mı olduğu konusunda emin olamadıklarını ifade etti.



Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) CEO'su Arshad Malik, yaptığı açıklamada Havacılık Bakanlığının kaza ile ilgili soruşturma yürüteceğini aktarırken, hükümet ve Ulusal Afet Yönetimi ile diyalog halinde olduklarını açıkladı. Malik, "Kaza yerindeki çalışmaları tamamlamak için 2-3 güne ihtiyacımız var. Uçak teknik olarak sağlamdı. Havacılık Bakanlığı olay ile ilgili soruşturmayı yönetecek. Soruşturma raporunun en kısa sürede tamamlanmasını istiyoruz fakat ne zaman tamamlanacağı hakkında bir bilgimiz yok. Soruşturmaya hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan uçağın pilotu kazadan önce yardım çağrısı yaparak, kuleye iki motorda da güç kaybı olduğunu bildirmiş, "Geri dönüyoruz, motorları kaybettik" ifadelerini kullanmış. Kaza yapan uçağın yolcu listesinde ise 51 erkek, 31 kadın ve 9 çocuk yolcu bulunuyordu. - KARAÇİ