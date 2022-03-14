Pakistan'da düzenlenen festivalde açılan stantta Türk kültürü tanıtıldı - Son Dakika

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Ulusal Modern Diller Üniversitesinin (NUML) organize ettiği bahar festivalinde açılan stantta Türk kültürünün tanıtımı yapıldı.

Ulusal Modern Diller Üniversitesinin İslamabad'daki ana kampüsünde düzenlenen etkinlikte dünyanın farklı yerlerinden birçok ülke, kurdukları stantlarla kültürel değerlerini tanıttı.

Türkiye'nin de büyük bir stantla temsil edildiği festivalde ziyaretçiler, Türk çayına, kahvesine ve yemeklerine yoğun ilgi gösterdi ve Türkiye'ye ait kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Üniversitedeki Türkçe bölümünde okuyan Pakistanlı öğrencilerin "Diriliş Ertuğrul" dizisinden esinlenerek alp ve sultan kıyafeti giymesi ise dikkati çekti.

İlk defa ebru sanatı ile tanışan Pakistanlılar, müzik eşliğinde kağıdın suyla buluşarak sanata dönüşmesini beğeniyle izledi.