Pakistan'da ekonomik ve siyasi konjonktür rupiyi baskılıyor

Pakistan'da ekonomik ve siyasi durum, Pakistan rupisi üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, eski Başbakan İmran Han'ın Pencap'ta seçimleri kazanması, Şahbaz Şerif hükümetinin erken genel seçime gidip gitmeyeceği konusunda belirsizliğe yol açtı.

Ülkedeki siyasi durumun etkisiyle bankalar arası işlemlerde, rupi dolar karşısında 240,5'ten (18,31 Türk lirası) işlem gördü.

Dün, dolar karşısında 236'yı gören rupi, 24 saatte yüzde 1,89 değer kaybetti.

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı Miftah İsmail'in, rupideki değer kaybının birkaç hafta içerisinde sona ereceğine yönelik açıklaması da piyasalara etki etmedi.

Şahbaz Şerif hükümetinin nisanda göreve gelmesinden bu yana Pakistan rupisi, dolar karşısında yüzde 28 değer kaybetti. Rupi, geçen hafta yüzde 8,3 değer kaybetmiş ve bu Kasım 1998'den bu yana görülen en yüksek değer kaybı olmuştu.

Bankalar yüksek değerden dolar sunuyor

Bloomberg'deki haberde, Pakistan'da bankaların, dolar kıtlığı sebebiyle ithalat ve ihracat işlemlerinde piyasadaki fiyatın üzerinde yüksek kar oranıyla dolar sunduğu belirtildi.

Karaçi'de demir ithal eden bir firmada üst düzey yönetici olarak çalışan Rahil Ahmed, bankaların enerji şirketlerine geçen hafta piyasadakinden yüzde 8 daha değerli dolar sağladığını söyledi.

Hükümete tepki

Pakistan Döviz Şirketleri Birliği Genel Sekreteri Zafer Paraça, Dawn gazetesine yaptığı açıklamada, bu durumdan ülkenin siyasi durumunu ve hükümetin gerektiği gibi adım atmamasını sorumlu tuttu. Paraça, IMF Guvernörler Kurulu'nun krediyi serbest bırakmadan önce farklı bir talebi olup olmayacağının bilinmediğini ve bu belirsizliğin de endişeye sebep olduğunu kaydetti.

IMF kredisinde gecikme

Pakistan, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 1,17 milyar dolarlık krediyi henüz serbest bırakmaması sebebiyle ciddi bir döviz kıtlığıyla karşı karşıya bulunuyor.

Bu durum, ülkenin Sri Lanka'nın ardından iflasa düşebileceği konusunda endişelere yol açıyor.

Pakistan, IMF ile 14 Temmuz'da 1,17 milyar doların serbest bırakılması konusunda anlaşma yapmıştı. Söz konusu kredinin serbest bırakılması için IMF Guvernörler Kurulu'nun onayı gerekiyor. Kurul'un 24 Ağustos'ta toplanacağı belirtiliyor.

Hazirandaki cari açıkta artış

Merkez bankasından yapılan açıklamada, hazirandaki cari açığın 2,3 milyar dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

Haziran 2021'de 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşen cari açığın, bu haziranda artmasının en önemli sebebi olarak petrol fiyatlarındaki yükseliş gösterildi.

Pakistan Bakanlar Kurulu, 24 Temmuz'da 4 milyar dolarlık finansal açığın kapatılması için devlet varlıklarının yabancı ülkelere acil satılmasına ve bu süreçteki tüm prosedürlerin kaldırılmasına ilişkin kararı onaylamıştı.

Hükümetin bu adımla IMF'nin işaret ettiği 4 milyar dolarlık finansal açığı kapatmak istediği belirtilmişti.