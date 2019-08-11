Pakistan'da elektrik akımına kapılan 12 kişi öldü

Pakistan'ın Karaçi şehrinde sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.



Pakistan'da şiddetli yağışlar sele döndü. Sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kurtarma operasyonun halen devam ettiği belirtilirken yağışların dün sabah itibari ile şiddetlendiği aktarıldı. Birçok sev ve iş yerinin sular altında kaldığı bildirildi. - KARAÇİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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