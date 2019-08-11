Pakistan'da elektrik akımına kapılan 12 kişi öldü
1 saat önce
Pakistan'ın Karaçi şehrinde sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Karaçi şehrinde sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
Pakistan'da şiddetli yağışlar sele döndü. Sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kurtarma operasyonun halen devam ettiği belirtilirken yağışların dün sabah itibari ile şiddetlendiği aktarıldı. Birçok sev ve iş yerinin sular altında kaldığı bildirildi. - KARAÇİ
Antalya'da termometreler 46 dereceyi gösterdi İki husumetli aile arasında çıkan muhtarlık kavgasında 7 kişi yaralandı Acemi kasaplar kendilerini keserek hastanelik oldular Çanakkale'deki korkutan yangın kontrol altına alındı