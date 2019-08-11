- Pakistan'da Elektrik Akımına Kapılan 12 Kişi Öldü

- Pakistan'da elektrik akımına kapılan 12 kişi öldüKARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi şehrinde sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

- Pakistan'da elektrik akımına kapılan 12 kişi öldü

KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi şehrinde sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Pakistan'da şiddetli yağışlar sele döndü. Sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kurtarma operasyonun halen devam ettiği belirtilirken yağışların dün sabah itibari ile şiddetlendiği aktarıldı. Birçok sev ve iş yerinin sular altında kaldığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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