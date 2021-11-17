Pakistan'da elektronik oylamaya imkan tanıyan değişiklik itirazlara rağmen kabul edildi - Son Dakika

Pakistan'da, muhalefet partilerinin itirazlarına rağmen elektronik oylamaya imkan tanıyan Seçim Yasası'ndaki değişiklik kabul edildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Ulusal Meclisi ve Senatosu bir takım yasa değişikliği ve tasarılarının kabulüne ilişkin ortak oturum düzenledi.

Seçim Yasası'nda kabul edilen değişiklikle genel seçimlerde oylama için elektronik makinelerin kullanılması ve yurt dışındaki Pakistan vatandaşlarının da seçimlerde oy verebilmesinin önü açıldı.

Bununla oylama sırasında parlamentodaki milletvekilleri arasında kargaşa yaşandı.

"Kara gün" eleştirisi

Muhalefet partileri, hükümetin "gelecek seçimleri çalmayı planladığını" iddia ederek, parlamentoda Başbakan İmran Han karşıtı slogan attı ve oturumu terk etti.

Muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri Şahbaz Şerif, elektronik oy kullanma makinelerini "kötü ve tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Pakistan Halk Partisi'nden (PPP) Senatör Şeri Rahman da Seçim Yasası'ndaki değişikliğin kabul edilmesine tepki göstererek, "Bugün, parlamento tarihinde kara gündür." dedi.

Hint subaya inceleme hakkı

Öte yandan, söz konusu oturumda Uluslararası Adalet Divanı Gözden Geçirme ve Yeniden Değerlendirme yasa tasarısı da kabul edildi.

Bu tasarının kabulüyle Pakistan'da 2016'da yakalanan Hint deniz subayı Kulbhushan Jadhav'ın davasına yeniden değerlendirme ve inceleme hakkı sağlandı.

Tasarının gerekçeleri arasında Hindistan'ın Pakistan'a karşı UAD'da açtığı dava gösteriliyor.

Jadhav 2016'da yakalanmıştı

Pakistan, Hint deniz subayı Jadhav'ı, Belucistan ile Karaçi'deki terör faaliyetlerini destekleyen ve finanse eden bir Hint istihbarat yetkilisi olduğu iddiasıyla 2016'da tutuklamış ve idama mahkum etmişti.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı, 17 Temmuz 2019'da Pakistan'ın Jadhav hakkında verdiği idam kararının, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle gözden geçirilmesine hükmetmişti.