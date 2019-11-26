Son Dakika Haberleri: Pakistan'da en yüksek ordu komutanının görev süresi Anayasa Mahkemesine takıldı
Son Dakika Güncel Pakistan'da en yüksek ordu komutanının görev süresi Anayasa Mahkemesine takıldı - Son Dakika

Pakistan'da en yüksek ordu komutanının görev süresi Anayasa Mahkemesine takıldı

6 saat önce

Pakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Asıf Said Khosa, Kara Kuvveleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'nın görev süresinin 3 yıl uzatılmasının yarınki duruşmada alınacak karara kadar durdurulduğunu açıkladı.

Pakistan'da en yüksek ordu komutanının görev süresi Anayasa Mahkemesine takıldı, System.String[]

Pakistan Anayasa Mahkemesi Başkanı Asıf Said Khosa, Kara Kuvveleri Komutanı Kamar Cavid Bajva'nın görev süresinin 3 yıl uzatılmasının yarınki duruşmada alınacak karara kadar durdurulduğunu açıkladı.

Khosa, Anayasa Mahkemesinde konuya ilişkin bugün yapılan duruşmada, hükümetin görev süresini uzatma kararını alış sürecinde eksikler olduğunu belirtti.

Kararın Bakanlar Kurulunda alındığını hatırlatan Khosa, sadece Cumhurbaşkanının en yüksek rütbeli ordu komutanı olan Kara Kuvvetleri Komutanının görev süresini uzatabileceğini söyledi.

Başsavcı Enver Mesud'un, "Karar Bakanlar Kurulunda alındıktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı." açıklamasının ardından Khosa, "25 üyeli kurulda sadece 11 bakan kararı onayladı. 14 bakan ise toplantıda yoktu. Hükümet bu bakanların sessizliğini onaylamak olarak mı algıladı?" ifadesini kullandı.

Duruşmayı yarına erteleyen Khosa, yarınki duruşmada Bajva'nın görev süresine ilişkin kararın açıklanacağını, hükümet, Savunma Bakanlığı ve Bajva'nın bilgilendirildiğini sözlerine ekledi.

Bajva'nın, normal şartlarda 29 Kasım'da dolacak görev süresi, hükümet kararıyla ağustosta 3 yıl daha uzatılmıştı. Pakistan Barolar Birliği, kararın ulusal çıkarlara ve orduya zarar vereceği gerekçesiyle geri çekilmesini isteyen bir açıklama yapmıştı.

Kararı Anayasa Mahkemesine taşıyan Barolar Birliğinin dilekçesini kabul etmeyen Khosa, anayasanın 184. maddesi uyarınca kamu yararını gözeterek konuyu kendi inisiyatifinde mahkeme gündemine almıştı.

Anayasa Mahkemesi, Pakistan, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti Marketlerdeki plastik poşet fiyatları yeni yılda da 25 kuruş olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:43:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'da en yüksek ordu komutanının görev süresi Anayasa Mahkemesine takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]