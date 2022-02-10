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Pakistan'da erkek çocuk doğurmak için hamile kadının kafasına 5 santimetrelik çivi çaktılar - Son Dakika

Pakistan'da erkek çocuk doğurmak için hamile kadının kafasına 5 santimetrelik çivi çaktılar

10.02.2022 23:02
Pakistan'da erkek çocuk doğurmak için hamile kadının kafasına 5 santimetrelik çivi çaktılar

Pakistan'da üç kız çocuğu olan hamile kadının erkek çocuğu olması için kafasına 5 santimetrelik çivi çakıldığı ortaya çıktı.

Pakistan'da üç kız çocuğu olan hamile kadının erkek çocuğu olması için kafasına 5 santimetrelik çivi çakıldığı ortaya çıktı.

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletin de yer alan Peşaver kentinde batıl inançlar az daha hamile bir kadını canından ediyordu. Üç kız çocuğu bulunan ve dördüncü kızını hamile olan kadın, erkek çocuğu olması için bir şifacıya gittiği ve şifacının kadına erkek çocuk doğurması için kafasına çivi çakmasını tavsiye ettiği öğrenildi. Şifacının tavsiyesine uyan kadın daha sonra alnında 5 santimetrelik çivi ile Lady Reading Hastanesi'ne başvurdu. Kadını tedavi eden Nörolog Haider Suleman, çivinin kadının kafatasına girmesine rağmen beynine ulaşmadığını ifade etti.

Suleman basına verdiği demeçte, kadının kendisi ile aynı bölgede yaşayan başka bir kadının kafasına çivi çaktığını ve ultrasonda kız çocuğu olarak gözüken bebeğinin erkek olarak dünyaya geldiğini kendisine anlattığını aktardı.

Polis, söz konusu olayı kadının röntgen filmlerinin sosyal medyada gündem haline gelmesi ile öğrenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şifacının arandığını belirten polis, ayrıca kadını tedavi eden doktorun olayı neden polise bildirmediğinin de araştırılacağını aktardı.

Pakistan basının da yer alan haberlerde, kadının kocasının onu terk etmekle tehdit ettiği ve kadının da bu nedenle böyle bir olaya kalkıştığı belirtilirken, kadının çiviyi kendi kafasına mı çaktığı yoksa birisinin ona yardım mı ettiği belli değil. Suleman'a göre, her şey kadının evinde oldu ve aile üyelerinin kafasındaki çiviyi çıkarmaya çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını ifade etti.

(İHA)

Pakistan'da erkek çocuk doğurmak için hamile kadının kafasına 5 santimetrelik çivi çaktılar
Pakistan'da erkek çocuk doğurmak için hamile kadının kafasına 5 santimetrelik çivi çaktılar
Pakistan'da erkek çocuk doğurmak için hamile kadının kafasına 5 santimetrelik çivi çaktılar
Pakistan'da erkek çocuk doğurmak için hamile kadının kafasına 5 santimetrelik çivi çaktılar

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Pakistan, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pakistan'da erkek çocuk doğurmak için hamile kadının kafasına 5 santimetrelik çivi çaktılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan'da erkek çocuk doğurmak için hamile kadının kafasına 5 santimetrelik çivi çaktılar - Son Dakika
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