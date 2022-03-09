Pakistan'da erkek olmadığı gerekçesiyle yeni doğan kızını öldüren baba aranıyor - Son Dakika
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Pakistan'da erkek olmadığı gerekçesiyle yeni doğan kızını öldüren baba aranıyor

09.03.2022 21:54
Pakistan'da erkek olmadığı gerekçesiyle yeni doğan kızını öldüren baba aranıyor

Pakistan'ın Pencap eyaletinde erkek çocuk istediği gerekçesiyle yeni doğan kız çocuğunu öldüren baba güvenlik kuvvetlerince aranıyor.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde erkek çocuk istediği gerekçesiyle yeni doğan kız çocuğunu öldüren baba güvenlik kuvvetlerince aranıyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Mianvali şehrinde gerçekleşen olayda Şahzaib Han isimli baba, erkek çocuk istediği gerekçesiyle 7 günlük kızını silahla vurarak öldürdü.

Polis ekipleri, 7 günlük bebeğin olay yerinde öldüğünü ve kaçan zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sosyal medyada çok sayıda kişi, yaşanan olaya tepki gösterdi.

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Pakistan, Pencap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da erkek olmadığı gerekçesiyle yeni doğan kızını öldüren baba aranıyor - Son Dakika


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