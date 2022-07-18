Pakistan'da erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi - Son Dakika
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Pakistan'da erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi

18.07.2022 23:04
Pakistan'da erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın Pencap eyaletindeki ara seçimleri önde tamamlamasının ardından erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın Pencap eyaletindeki ara seçimleri önde tamamlamasının ardından erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Lahor'da yaptığı açıklamada, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) için erken genel seçimin masadaki seçenekler arasında olduğunu ancak son kararın koalisyon ortaklarınca alınacağını söyledi.

Sanaullah, meclisin feshedilip feshedilmemesinin de koalisyon partilerinin ortak kararına göre alınacağını belirtti.

Eski Başbakan ve PML-N'nin önde gelen isimlerinden Şahid Hakan Abbasi de bir televizyon programında yaptığı açıklamada, mevcut hükümetin 17 Ağustos 2023'e kadar görevde kalacağını ve erken seçime gitmeyeceğini ifade etti.

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, eski Pakistan Cumhurbaşkanı ve Pakistan Halk Partisi Eş Başkanı Asıf Ali Zerdari ve İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) lideri Mevlana Fazlur Rehman, ülkedeki siyasi durumla ilgili telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede üç isim, atılacak siyasi adımlara dair detaylı eylem planının koalisyon partilerine danışılarak hazırlanması konusunda mutabık kaldı.

İmran Han'dan hükümete suçlama

Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han da yaptığı açıklamada, hükümeti Pencap'taki ara seçimlere müdahale etmekle suçladı.

Han, Seçim Komisyonu Başkanı Sikandar Sultan Raja'nın PML-N lehine çalışma yaptığını öne sürerek, istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Ülkedeki ekonomik ve siyasi problemlere atıfta bulunan Han, erken genel seçimin ülkenin sıkıntılarının çözülmesi için tek seçenek olduğunu vurguladı.

Siyasi atmosfer ekonomiyi etkiledi

Öte yandan, ülkedeki siyasi atmosfer ekonomiyi de etkiledi.

Pakistan rupisi, dolar karşısında 4,25 rupi değer kaybederek 215,20'ye (17,43 TL) yükseldi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde 20 sandalye için dün düzenlenen ara seçimleri, eski Başbakan Han'ın partisi önde bitirmişti. PTI, resmi olmayan sonuçlara göre 20 sandalyeden 15'ini kazanmıştı.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da erken seçim tartışmaları yeniden alevlendi - Son Dakika

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