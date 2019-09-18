Pakistan'da eski bakana yolsuzluk iddiasıyla gözaltı

Pakistan'da Çalışma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Din İşleri Bakanlığı yapan Hurşid Şah, yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı.

Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Halk Partisi (PPP) milletvekili eski bakan, kaynağı belirsiz mallar edindiği ve sebepsiz zenginleştiği iddiasıyla başkent İslamabad'da gözaltına alındı.

Ravalpindi kentindeki NAB ofisinde gözaltında tutulan Şah, yarın hakim karşısına çıkarılacak.

Sindh eyalet meclisi üyeliğine seçildiği 1988 yılından sonra 1990'da da federal parlamento üyeliğine seçilen Şah, eski Başbakan Benazir Butto hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştı.

Şah, 2008'de ise Çalışma Bakanı olduktan sonra 2010-2013 yıllarında ise Din İşleri Bakanlığı görevine getirilmişti.

PPP'nin ana muhalefet partisi olduğu 2013-2018 yıllarında Şah, Pakistan parlamentosunun alt kanadı Ulusal Mecliste ana muhalefet lideri olarak görev almıştı.