Pakistan'da hükümetin akaryakıta uyguladığı keskin zamlar üzerine, eski bakan Fawad Chaudhry ilginç bir yöntemle fiyatları protesto etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Chaudhry, etrafındaki kalabalıkla birlikte akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için ağabeyiyle deveye bindi. Punjab eyaletindeki Kanyal yolu açılışı için deveye bindiğini belirten Chaudhry, akaryakıt fiyatları nedeniyle deveye binmenin arabaya binmekten daha iyi olduğunu söyledi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Pakistan'da eski bakandan akaryakıt fiyatlarına karşı develi protesto - Son Dakika

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