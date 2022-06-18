Pakistan'da eski bakandan akaryakıt fiyatlarına karşı develi protesto - Son Dakika
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Pakistan'da eski bakandan akaryakıt fiyatlarına karşı develi protesto

18.06.2022 16:30
Pakistan'da eski bakandan akaryakıt fiyatlarına karşı develi protesto

- Pakistan'da eski bakandan akaryakıt fiyatlarına karşı develi protesto Pakistanlı eski bakan Fawad Chaudhry, akaryakıt ürünlerinde yaşanan fiyat artışını deveye binerek protesto etti.

- Pakistan'da eski bakandan akaryakıt fiyatlarına karşı develi protesto

İSLAMABAD - Pakistanlı eski bakan Fawad Chaudhry, akaryakıt ürünlerinde yaşanan fiyat artışını deveye binerek protesto etti.

Pakistan'da hükümetin akaryakıta uyguladığı keskin zamlar üzerine, eski bakan Fawad Chaudhry ilginç bir yöntemle fiyatları protesto etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Chaudhry, etrafındaki kalabalıkla birlikte akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için ağabeyiyle deveye bindi. Punjab eyaletindeki Kanyal yolu açılışı için deveye bindiğini belirten Chaudhry, akaryakıt fiyatları nedeniyle deveye binmenin arabaya binmekten daha iyi olduğunu söyledi.

Akaryakıt fiyatları, benzinin litre fiyatının 24 Pakistan rupisi (1.98 Türk lirası) ve motorinin 59 Pakistan rupisinin (4.88 Türk lirası) üzerine çıkmasından sonra üçüncü kez artırılmıştı.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da eski bakandan akaryakıt fiyatlarına karşı develi protesto - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'da eski bakandan akaryakıt fiyatlarına karşı develi protesto - Son Dakika
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