İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han destekçilerinden hükümet karşıtı protesto - Son Dakika
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İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han destekçilerinden hükümet karşıtı protesto

27.04.2022 23:50

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri hükümet karşıtı protesto düzenledi.

Başkent İslamabad'ın girişinde araç ve motosiklet konvoyu oluşturan Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) taraftarları, parlamento binası, bakanlıklar ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu kırmızı bölgenin girişine doğru yol aldı.

Burada toplanan kalabalık, hükümet karşıtı slogan atarken, ABD'ye de tepki gösterdi.

Ellerinde Pakistan ve PTI bayrakları bulunan göstericiler, erken seçim talebinde de bulundu.

Öte yandan, kırmızı bölgenin girişinin konteynerler ile kapatıldığı ve polisin burada önlem aldığı görüldü.

Eski Başbakan Han, görevden alınmasının arkasında ABD'nin rolü olduğunu iddia etmişti.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 hayır oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Meclis'te 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han destekçilerinden hükümet karşıtı protesto
İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han destekçilerinden hükümet karşıtı protesto
İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han destekçilerinden hükümet karşıtı protesto
İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han destekçilerinden hükümet karşıtı protesto
İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han destekçilerinden hükümet karşıtı protesto
İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han destekçilerinden hükümet karşıtı protesto
İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han destekçilerinden hükümet karşıtı protesto
İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han destekçilerinden hükümet karşıtı protesto
İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han destekçilerinden hükümet karşıtı protesto

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han destekçilerinden hükümet karşıtı protesto - Son Dakika


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