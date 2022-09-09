Pakistan 'da, eski Başbakan İmran Han bir kadın yargıcı tehdit ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın duruşmasına katılmak üzere, başkentteki İslamabad Ulusal Mahkemesi'ne geldi.

Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın mahkemesi sürüyor - Son Dakika

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