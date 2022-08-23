Pakistan'da eski Başbakan Han, tehdit suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çağrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da eski Başbakan Han, tehdit suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çağrıldı

23.08.2022 15:38
Pakistan'da eski Başbakan Han, tehdit suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çağrıldı

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, bir yargıcı tehdit ettiğine dair suçlamalarla ilgili mahkemeye çağrıldı.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, bir yargıcı tehdit ettiğine dair suçlamalarla ilgili mahkemeye çağrıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, İslamabad Yüksek Mahkemesi, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisi lideri Han'ı kadın bir yargıca yönelik ifadeleriyle ilgili 31 Ağustos'ta mahkemeye çağırdı.

Uzmanlar, Han'ın seçeneklerinin sınırlı olduğunu ve yargıç Zeba Çaudri'ye yönelik ifadeleri sebebiyle özür dilerse cezadan kurtulabileceğini belirtiyor.

Eski Başbakan, mahkum edilmesi halinde Pakistan yasaları gereği siyasetten ömür boyu men edilebilir.

Han, siyasi kariyerinde 2'nci defa mahkemeye çağrılıyor.

PTI lideri, 1993'te genel seçimlerin özgür ve adil yapılmasını sağlamadığı gerekçesiyle yargının işleyişini "utanç verici" olarak nitelendirmişti. Anayasa Mahkemesi tarafından çağrılan Han, daha sonra affedilmişti.

Han hakkında işlem başlatılmıştı

Pakistan'da parlamentoda, 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han hakkında 21 Ağustos'ta, "polis ve yargıcı tehdit ettiği" gerekçesiyle Terörle Mücadele Yasası kapsamında emniyet işlemi başlatılmıştı.

YORUMLAR
500
Pakistan'da mahkemeden İmran Han'ın gözaltına alınmasını engelleyici karar Pakistan'da mahkemeden İmran Han'ın gözaltına alınmasını engelleyici karar Pakistan'da İmran Han'ın destekçileri, gözaltı ihtimaline karşı protesto düzenledi Pakistan'da İmran Han'ın destekçileri, gözaltı ihtimaline karşı protesto düzenledi
Kaynak: AA

İmran Khan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da eski Başbakan Han, tehdit suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çağrıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
17:55 Arkadaşına "Evime gel, beni bul" mesajı atmış! İş insanı aracında vurulmuş halde ölü bulundu
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
17:13 Eskişehir'de husumetlileri tarafından dövülerek öldürülmüştü! Korkunç anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 20:38:37. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da eski Başbakan Han, tehdit suçlamalarıyla ilgili mahkemeye çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement