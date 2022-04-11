İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri protesto gösterileri yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri protesto gösterileri yaptı

11.04.2022 00:51

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri ülkenin çeşitli şehirlerinde Han'ın görevden alınmasına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri ülkenin çeşitli şehirlerinde Han'ın görevden alınmasına karşı protesto gösterisi düzenledi.

Yerel basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han'ın çağrısıyla başkent İslamabad başta olmak üzere Karaçi, Lahor, Peşaver, Multan ve çok sayıda şehirde gösteri düzenlendi.

Başkent İslamabad'da da çok sayıda kişi araçlarıyla konvoy oluşturdu. Ellerinde Pakistan ve PTI bayrakları bulunan göstericiler, İmran Han'a destek sloganları atarken, PTI liderinin görevden alınmasını sağlayan rakip partilere de tepki gösterdi.

Öte yandan, eski Başbakan ve PTI lideri Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "yerli iş birlikçiler ile ABD destekli rejim değişikliğini" protesto eden Pakistanlılara teşekkür etti.

Han, Pakistan'ın 1947'de bağımsız olduğunu fakat yabancı rejim değişikliği komplosuna karşı özgürlük mücadelesinin bugün tekrar başladığını kaydetti.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Dün, Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu dün 01.00'de sona ermişti.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 hayır oyu almıştı.

İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri protesto gösterileri yaptı
İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri protesto gösterileri yaptı
İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri protesto gösterileri yaptı

YORUMLAR
500
Pakistan'da Yüksek Mahkeme kararıyla Başbakan İmran Han için Parlamento'da güven oylaması yapılacak Pakistan'da Yüksek Mahkeme kararıyla Başbakan İmran Han için Parlamento'da güven oylaması yapılacak Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü Pakistan'da Başbakan İmran Han hükümeti güvenoyu alamayarak düştü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri protesto gösterileri yaptı - Son Dakika


Son Dakika
00:41 Domenec Torrent'ten derbi sonrası Türkiye eleştirisi: Biz de böyle yaparız
00:26 Cezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!
00:12 Sağlık Bakanı Koca'dan esprili koronavirüs paylaşımı: Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz
00:01 Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında bayıldı! "Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm" dedi
23:56 Meteoroloji uyardı! Nisan ayında kar geliyor
23:54 Pakistan, başbakanlıktan alınan Khan için sokağa döküldü
23:35 Derbi sonrası Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan canlı yayında Aziz Yıldırım'a gönderme!
23:07 Mert Hakan'dan derbi sonrası taraftara hem çağrı hem gönderme!
23:06 Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! "Bir aslan miyav dedi" videosu sosyal medyayı salladı
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 01:06:33. #1.13#
SON DAKİKA: İSLAMABAD - Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileri protesto gösterileri yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement