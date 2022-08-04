Pakistan'da İmran Han'ın protesto kararının ardından başkentte güvenlik artırıldı

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Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın Seçim Komisyonunu protesto etme kararının ardından başkent İslamabad'da güvenlik önlemleri artırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, parlamento binası, bakanlıklar, diplomatik temsilcilikler ve Seçim Komisyonunun bulunduğu kırmızı bölgenin giriş ve çıkışlarında konteynerler ile önlem alındı.

Kırmızı bölgeye giriş ve çıkışlar tek yerden yapılırken, sivillerin bölgeye girmesi yasaklandı.

Yetkililer, 2 bin kişilik güvenlik gücünün kırmızı bölgenin çevresine konuşlandırıldığını belirtti.

Eski Başbakan Han ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, protestonun İslamabad'ın farklı bir bölgesinde yapılacağını açıkladı.

Pakistan Seçim Komisyonu, 2 Ağustos'ta aldığı kararda eski Başbakan Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin, anayasaya ve seçim kurallarına aykırı olarak yabancı kaynaklardan yasaklanmış fon aldığına hükmetmişti.

Seçim Komisyonu, PTI'nın ABD, İngiltere, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer ülkelerden 34 birey ve 351 şirketten yasaklanmış fon aldığını belirtmişti.

Eski Başbakan Han ise Seçim Komisyonunun "PTI'ya karşı ön yargılı olduğunu ve koalisyon hükümetinin ortağı gibi çalıştığını" öne sürerek protesto kararı almıştı.