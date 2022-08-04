Pakistan'da eski Başbakan Han'dan Seçim Komisyonu protestosu - Son Dakika
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Pakistan'da eski Başbakan Han'dan Seçim Komisyonu protestosu

04.08.2022 19:52
Pakistan'da eski Başbakan Han'dan Seçim Komisyonu protestosu

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, partisine karşı ön yargılı olmakla suçladığı Seçim Komisyonunu protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, partisine karşı ön yargılı olmakla suçladığı Seçim Komisyonunu protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin destekçileri, eski Başbakan Han'ın çağrısıyla başkent İslamabad'ın F-9 bölgesinde bir araya geldi.

İslamabad'daki Fatma Cinnah Parkı'nda toplanan Han'ın destekçileri, koalisyon hükümeti ve Seçim Komisyonu karşıtı sloganlar attı.

PTI destekçileri, görüntülü olarak açıklama yapan Han'ın konuşmasını hazırlanan dev ekrandan takip etti.

Han, partisini savundu

Eski Başbakan Han, görüntülü yaptığı açıklamada, Seçim Komisyonunun "PTI'nın yabancı kaynaklarına ilişkin verdiği karara" tepki gösterdi.

Han, yurt dışındaki Pakistanlılardan bağış toplandığını ve bunun yabancı kaynak diye nitelendirilmesinin doğru olmadığını ifade etti.

Yabancı şirketlerden fon alınmasının yasaklanmasıyla ilgili kanunun 2017'de yürürlüğe girdiğini anımsatan Han, PTI'nın durumunun 2012 ile ilgili olduğunu ve bu sebeple herhangi bir yasanın ihlal edilmediğini savundu.

İmran Han'ın siyasetten men edilmesi için başvuru

Aralarında koalisyon hükümeti ortaklarından Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) da bulunduğu Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) ittifakından bir grup milletvekili, eski Başbakan Han'ın yasaklanmış fon aldığı gerekçesiyle siyasetten men edilmesi için Seçim Komisyonu'na başvurdu.

Koalisyon hükümeti de Seçim Komisyonu'nun PTI'nın dış kaynaklarıyla ilgili kararını vermesinin ardından partiye karşı sert yasal önlem alınması ve partinin kapatılmasını talep ediyor.

Dün, İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) ve PDM lideri Mevlana Fazlur Rehman, Başbakanlık konutunda yaptığı açıklamada, "İmran Han'ın artık dürüst olmadığını" belirterek, siyasetten men edilebileceğini dile getirmişti.

Yasaklanmış fon kararı

Pakistan Seçim Komisyonu, 2 Ağustos'ta aldığı kararda, eski Başbakan Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin, anayasaya ve seçim kurallarına aykırı olarak yabancı kaynaklardan yasaklanmış fon aldığına hükmetmişti.

Seçim Komisyonu, PTI'nın ABD, İngiltere, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve diğer ülkelerden 34 birey ve 351 şirketten yasaklanmış fon aldığını belirtmiş ve partiden konuyla ilgili savunmasını istemişti.

Han ise Seçim Komisyonunun "PTI'ya karşı ön yargılı olduğunu ve koalisyon hükümetinin ortağı gibi çalıştığını" öne sürerek protesto kararı almıştı.

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Pakistan'da İmran Han'ın protesto kararının ardından başkentte güvenlik artırıldı Pakistan'da İmran Han'ın protesto kararının ardından başkentte güvenlik artırıldı Pakistan Seçim Komisyonu, İmran Han'ın partisinin yasaklanmış fon aldığına hükmetti Pakistan Seçim Komisyonu, İmran Han'ın partisinin yasaklanmış fon aldığına hükmetti
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'da eski Başbakan Han'dan Seçim Komisyonu protestosu - Son Dakika

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