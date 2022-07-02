Pakistan'da eski Başbakan Khan'ın destekçilerinden dev protesto - Son Dakika
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Pakistan'da eski Başbakan Khan'ın destekçilerinden dev protesto

02.07.2022 22:49

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçileri, Karaçi ve başkent İslamabad'da hükümet karşıtı dev protesto düzenledi.

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçileri, Karaçi ve başkent İslamabad'da hükümet karşıtı dev protesto düzenledi.

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Tehreek-i Insaf (PTI) destekçileri sokağa döküldü. Düzenlenen protestoya katılan eski Başbakan Khan yaptığı konuşmada, hükümete yolsuzluğa karşı tavır alan tek kişinin kendisi olup olmadığını sordu. Konuşmasında, "Kurumlar, yozlaşmış insanların ülkeyi mahvettiğini göremiyor mu? Bu hırsızların ülkeyi yönetmesine nasıl izin verdiniz? Hırsızları iktidara getirdiğinizde bir ülkenin yıkıldığını anlamıyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan Khan, ülkede artan enflasyona, siyasi istikrarsızlığa ve akaryakıt fiyatlarına karşı endişelerini dile getirerek, destekçilerine "ithal hükümeti" kabul etmeyeceklerini yetkililere söylemeleri çağrısında bulundu. Khan ayrıca konuşmasında, "koalisyon hükümetinin sadece kendilerini kurtarmak için ulusun geleceğini tehlikeye attığını" iddia ederek, hükümetin kendisini iktidarda tutmak için yetkili kurumları yok ettiğini belirtti.

(Abid Mazhar/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da eski Başbakan Khan'ın destekçilerinden dev protesto - Son Dakika

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