Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Eski Başbakan Şerif Yolsuzluktan Hüküm Giydi

Pakistan'da Eski Başbakan Şerif Yolsuzluktan Hüküm Giydi

2 saat önce

Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif, El Azize Çelik Fabrikaları ile ilgili yolsuzluk davasında 7 yıl hapse mahkum edildi.

Pakistan'da Eski Başbakan Şerif Yolsuzluktan Hüküm Giydi, System.String[]
Pakistan'da eski Başbakan Navaz Şerif, El Azize Çelik Fabrikaları ile ilgili yolsuzluk davasında 7 yıl hapse mahkum edildi.

Mali Sorumluluk Mahkemesi, Şerif'in oğulları Hüseyin ve Hasan'ın, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurdukları iki off-shore şirketin faaliyetleri hakkında görülen davada karara vardı.

Mahkeme, eski Başbakan Şerif'i "Flagship Investment" adlı şirketin faaliyetleriyle ilgili suçsuz bulurken, El Azize Çelik Fabrikalarının işletmecisi olan şirketle ilgili faaliyetlerdeki usulsüzlük nedeniyle 7 yıl hapse mahkum etti.

Şerif, dünya genelinde binlerce off-shore şirketin kayıtlarının gün yüzüne çıktığı Panama Belgelerinde adı geçen, kendisi ve çocukları adına kayıtlı şirketler nedeniyle Yüksek Mahkeme tarafından görevden alınarak siyasetten men edilmişti.

Navaz Şerif'in görevden alınmasının ardından bu şirketler hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlatılmıştı.

Mali Sorumluluk Mahkemesi, temmuz ayında Şerif'in kızı Meryem ve damadı Muhammed Safdar Avan'ı yolsuzluktan mahkum etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:57 Kaynak: AA

Pakistan, Güncel
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