Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Zerdari ile eski başbakanlar Şerif ve Gilani hakkında yolsuzluk... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Zerdari ile eski başbakanlar Şerif ve Gilani hakkında yolsuzluk... - Son Dakika

Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Zerdari ile eski başbakanlar Şerif ve Gilani hakkında yolsuzluk...

6 saat önce

Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile eski başbakanlar Navaz Şerif ve Yusuf Rıza Gilani hakkında yolsuzluk davası açıldı.

Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Zerdari ile eski başbakanlar Şerif ve Gilani hakkında yolsuzluk..., System.String[]

Pakistan'da eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile eski başbakanlar Navaz Şerif ve Yusuf Rıza Gilani hakkında yolsuzluk davası açıldı.

Yolsuzlukların soruşturulmasıyla görevli Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) tarafından açılan davada, eski cumhurbaşkanı ve başbakanlar, yabancı devletlerce hediye edilen otomobilleri zimmete geçirmekle suçlanıyor.

Davada, Gilani'nin söz konusu otomobillerin Şerif ve Zerdari tarafından zimmete geçirilmesinin yolunu açtığı da iddia ediliyor.

NAB tarafından atılan bu adım, ülkedeki muhalefet partilerine basıkının devamı olarak nitelendiriliyor.

Eski Başbakan Navaz Şerif, daha önce iki davada yargılanıp ilkinden 7 yıl, ikincisinden ise 10 yıl hapis cezası almış ancak kefaletle serbest kalmıştı.

Öte yandan, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle tutuklu yargılanan eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de aralık ayında sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakılmıştı.

Asıf Ali Zerdari, Cumhurbaşkanı, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:00 Kaynak: AA
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