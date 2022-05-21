Pakistan'da eski İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da eski İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari gözaltına alındı

21.05.2022 16:20
Pakistan'da eski İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari gözaltına alındı

Pakistan'da eski İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, başkent İslamabad'da onlarca yıldır süren arazi gaspı iddiasıyla gözaltına alındı.

Pakistan'da eski İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, başkent İslamabad'da onlarca yıldır süren arazi gaspı iddiasıyla gözaltına alındı.

Mazari'nin kızı ve eski bir bakanın bildirdiğine göre, eski Başbakan İmran Han'ın kabinesinde İnsan Hakları Bakanı olarak görev yapan Mazari, başkentteki evinin yakınında gözaltına alındı.

Eski Bakanın kızı İmaan Mazari, sosyal medya paylaşımında, annesinin polis tarafından tartaklanarak götürüldüğünü söyledi.

Eski Enformasyon Bakanı Çaudri Favad, yerel Geo TV'ye yaptığı açıklamada, Mazari'nin yolsuzlukla mücadele polisi tarafından gözaltına alındığı sırada dövüldüğünü belirtti.

Favad, Mazari'nin 1972'ye uzanan bir arazi anlaşmazlığı iddiasıyla Başbakan Şahbaz Şerif'in yönetimi tarafından siyasi olarak hedef alındığını iddia etti.

Pakistan polisinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Eski bakan Mazari, son dönemde sosyal medya hesabından Şerif hükümetini eleştiriyor.

YORUMLAR
500
Çin Devlet Konseyi John Lee'yi Hong Kong baş yöneticiliğine atadı Çin Devlet Konseyi John Lee'yi Hong Kong baş yöneticiliğine atadı Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Kaynak: AA

İnsan Hakları, İmran Khan, Başbakan, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da eski İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
15:35 İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'yu verilerle yalanladı: 672 bin Suriyeli İstanbulkart kullanıyor
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
15:01 Beşiktaş'ın ünlü futbolcusu Oğuzhan Özyakup da Trabzonspor'a göz kırpıyor
14:57 Madonna'ya Instagram'da canlı yayın yasağı geldi! Ünlü şarkıcı küplere bindi
14:33 Ekonomik sıkıntılardan kim sorumlu? Yüzde 62'nin cevabı aynı: İktidar! AK Parti ve MHP seçmeninin yarısına göre ise sorumlu dış güçler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 16:27:38. #1.11#
SON DAKİKA: Pakistan'da eski İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement