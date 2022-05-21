Pakistan'da eski İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari gözaltına alındı

Pakistan'da eski İnsan Hakları Bakanı Şirin Mazari, başkent İslamabad'da onlarca yıldır süren arazi gaspı iddiasıyla gözaltına alındı.

Mazari'nin kızı ve eski bir bakanın bildirdiğine göre, eski Başbakan İmran Han'ın kabinesinde İnsan Hakları Bakanı olarak görev yapan Mazari, başkentteki evinin yakınında gözaltına alındı.

Eski Bakanın kızı İmaan Mazari, sosyal medya paylaşımında, annesinin polis tarafından tartaklanarak götürüldüğünü söyledi.

Eski Enformasyon Bakanı Çaudri Favad, yerel Geo TV'ye yaptığı açıklamada, Mazari'nin yolsuzlukla mücadele polisi tarafından gözaltına alındığı sırada dövüldüğünü belirtti.

Favad, Mazari'nin 1972'ye uzanan bir arazi anlaşmazlığı iddiasıyla Başbakan Şahbaz Şerif'in yönetimi tarafından siyasi olarak hedef alındığını iddia etti.

Pakistan polisinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Eski bakan Mazari, son dönemde sosyal medya hesabından Şerif hükümetini eleştiriyor.