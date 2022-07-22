Pakistan'da etkili muson yağmurları Afgan mültecilerin hayatını zorlaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'da etkili muson yağmurları Afgan mültecilerin hayatını zorlaştırıyor

22.07.2022 13:17
Pakistan'da etkili muson yağmurları Afgan mültecilerin hayatını zorlaştırıyor

Pakistan'da etkili olan muson yağmurları mülteci kamplarındaki Afganların hayatını olumsuz etkiliyor.

Pakistan'da etkili olan muson yağmurları mülteci kamplarındaki Afganların hayatını olumsuz etkiliyor.

Sovyetlerin 1979'da Afganistan'ı işgalinin hemen ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın dışında kurulan Afgan Basti Kampı'nda yaklaşık 30 bin kişi yaşıyor.

Ülke genelinde etkili muson yağmurları, asfalt yolun olmadığı kampta tüm yolların çamura dönüşmesine yol açtı.

Çoğu kil, kerpiç ve çamurdan yapılan evlerin bazılarında cam ve tavan bulunmuyor. Kampta yaşayanlar ise bu boşlukları naylonla kapatarak olumsuz hava koşullarından korunmaya çalışıyor.

Bununla birlikte etkili şekilde yağan muson yağmurları, çok sayıda evin su altında kalmasına neden oldu.

Kampta elektrik altyapısı olmadığı gibi evlerden çıkan atık sular, evin altına açılan bir delikten toprak yollara akıyor.

Pis suların, dar sokak aralarında aktığı kampta, su ve kanalizasyon altyapısı da bulunmuyor.

Bu durum başta buralarda oynayan çocuklar olmak üzere kamp sakinlerinin sağlığına yönelik tehdit oluşturuyor.

Pakistan'da 54 Afgan sığınmacı kampı bulunuyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, 2019 sonu itibarıyla Pakistan'da 1,4 milyondan fazla kayıtlı Afgan mülteci bulunuyor. Pakistan hükümeti ise kayıt dışı mültecilerle bu sayının 3 milyon civarında olduğunu belirtiyor.

Afgan mültecilerinin yüzde 69'u kent ve kent çevrelerindeki varoş bölgelerde yaşarken, kalanı ise kendileri için kurulan 54 mülteci kampında hayat sürüyor.

YORUMLAR
500
Sırp Bakan Vulin'in 'Sırbistan, mültecilerin otoparkı olmayacak' açıklamasına tepkiler Sırp Bakan Vulin'in 'Sırbistan, mültecilerin otoparkı olmayacak' açıklamasına tepkiler
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'da etkili muson yağmurları Afgan mültecilerin hayatını zorlaştırıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:39 Yeğenini taciz ettiği öne sürülen Ricky Martin yargılandığı davayı kazandı
12:30 Selen Görgüzel yüzüne 'sünnet derisinden' bakım yaptırdığını söyledi
12:22 Sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler! Meraklı gözlere aldırış etmediler
12:15 Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi açıklandı? Oxford Üniversitesi Maradona'yı ilk 3'e bile almadı
12:01 Diyarbakır Barosu'nun Zaho'daki saldırıdan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorumlu tutan paylaşımları nedeniyle inceleme başlatıldı
11:56 Dünyanın en güçlü pasaportları listesinde zirve değişmedi! İşte Türkiye'nin durumu...
11:56 Çakal lakaplı rapçi kaldığı otelin önünde silahlı saldırıya uğradı
11:47 Avrupa Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artışına gitmesi doları etkiledi
11:42 Üniversite tercih maratonu başladı! Bu iki bölümü seçenlere yıllık 36 bin lira para verilecek
11:28 Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 13:30:59. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan'da etkili muson yağmurları Afgan mültecilerin hayatını zorlaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement