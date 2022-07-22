Pakistan'da etkili muson yağmurları Afgan mültecilerin hayatını zorlaştırıyor

Pakistan'da etkili olan muson yağmurları mülteci kamplarındaki Afganların hayatını olumsuz etkiliyor.

Sovyetlerin 1979'da Afganistan'ı işgalinin hemen ardından Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın dışında kurulan Afgan Basti Kampı'nda yaklaşık 30 bin kişi yaşıyor.

Ülke genelinde etkili muson yağmurları, asfalt yolun olmadığı kampta tüm yolların çamura dönüşmesine yol açtı.

Çoğu kil, kerpiç ve çamurdan yapılan evlerin bazılarında cam ve tavan bulunmuyor. Kampta yaşayanlar ise bu boşlukları naylonla kapatarak olumsuz hava koşullarından korunmaya çalışıyor.

Bununla birlikte etkili şekilde yağan muson yağmurları, çok sayıda evin su altında kalmasına neden oldu.

Kampta elektrik altyapısı olmadığı gibi evlerden çıkan atık sular, evin altına açılan bir delikten toprak yollara akıyor.

Pis suların, dar sokak aralarında aktığı kampta, su ve kanalizasyon altyapısı da bulunmuyor.

Bu durum başta buralarda oynayan çocuklar olmak üzere kamp sakinlerinin sağlığına yönelik tehdit oluşturuyor.

Pakistan'da 54 Afgan sığınmacı kampı bulunuyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, 2019 sonu itibarıyla Pakistan'da 1,4 milyondan fazla kayıtlı Afgan mülteci bulunuyor. Pakistan hükümeti ise kayıt dışı mültecilerle bu sayının 3 milyon civarında olduğunu belirtiyor.

Afgan mültecilerinin yüzde 69'u kent ve kent çevrelerindeki varoş bölgelerde yaşarken, kalanı ise kendileri için kurulan 54 mülteci kampında hayat sürüyor.