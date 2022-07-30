Pakistan'daki muson yağmurlarında 19 kişi öldü - Son Dakika
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Pakistan'daki muson yağmurlarında 19 kişi öldü

30.07.2022 14:26
Pakistan'daki muson yağmurlarında 19 kişi öldü

Pakistan'da etkili muson yağmurları sebebiyle son 2 günde 19 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da etkili muson yağmurları sebebiyle son 2 günde 19 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde şiddetli yağış etkili oldu.

Yetkililer, Belucistan'da aynı aileden 9 kişinin sele kapılarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalet genelinde 565 kilometre kara yolu zarar görürken, çok sayıda tarım arazisi de sular altında kaldı.

Yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 712 çiftlik hayvanı telef oldu. Şiddetli yağışlardan etkilenen 17 bin 500 kişi ise güvenli yerlere tahliye edildi.

Belucistan ve Sindh eyaletlerini birbirine bağlayan yol ve köprülerin zarar görmesi sebebiyle iki eyalet arasındaki bağlantı tamamen koptu.

Ketta ile İran'ın Zahidan şehri arasındaki demir yolunun zarar görmesi sebebiyle de iki ülke arasındaki ticaret askıya alındı.

Yetkililer, vatandaşlardan 10 gün boyunca gerekli olmadıkça seyahat etmemelerini istedi.

Hayber Pahtunhva'da 10 kişi öldü

Hayber Pahtunhva eyaletinde ise evlerin çatısının çökmesi ve sele kapılma sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Ülkede 14 Haziran'dan bu yana etkili yağışlarda ölenlerin sayısı 376'ya yükseldi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansından 28 Temmuz'da yapılan açıklamada, 14 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle 357 kişinin hayatını kaybettiği, 408 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Açıklamada, Belucistan'da 106, Hayber Pahtunhva'da 70, Pencap'ta 76, Sindh'te 90, Gilgit-Baltistan'da 8, Azad Cammu Keşmir'de 6 ve İslamabad'da bir kişinin öldüğü aktarılmıştı.

Güney Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan'daki muson yağmurlarında 19 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan'daki muson yağmurlarında 19 kişi öldü - Son Dakika
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