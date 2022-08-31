Pakistan'daki sel felaketi, ülkenin tarihi mirasına zarar veriyor - Son Dakika
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Pakistan'daki sel felaketi, ülkenin tarihi mirasına zarar veriyor

31.08.2022 12:03
Pakistan'daki sel felaketi, ülkenin tarihi mirasına zarar veriyor

Pakistan'da etkili olan Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketi, ülkenin tarihi mirasını da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Pakistan'da etkili olan Muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketi, ülkenin tarihi mirasını da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Pakistan'da şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketi etkisini sürdürüyor. Ülkenin selden en çok etkilenen bölgelerinin başında yer alan Sindh eyaletinde bulunan tarihi eserler de sel felaketinden etkilendi. Eyalette bulunan çok sayıda tarihi kale, türbe ağır hasar alırken, Larkana bölgesinde bulunan 5 bin yıllık antik kent Mohenjo Daro sit alanı ise sular altında kaldı. Eyaletin Kazi Ahmed ve Devletpur şehirlerinin yakınındaki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "Makli anıtları" da selden etkilenen eserler arasında yer aldı.

OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Öte yandan son yılların en büyük sel felaketiyle mücadele eden Pakistan'daki Sindh ve Belucistan eyaletlerinde okullar tatil edilmişti. Hükümet yetkililerinden yapılan açıklamada, haftalardır devam eden Muson yağmurlarının neden olduğu sel felaketinde en az 10 milyar dolarlık kayıp meydana geldiği belirtilmişti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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