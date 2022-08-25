Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti

25.08.2022 18:31
Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti

Pakistan'da etkili olan şiddetli Muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel felaketinde son iki buçuk ayda 903 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da etkili olan şiddetli Muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel felaketinde son iki buçuk ayda 903 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan genelinde etkili olan Muson yağmurlarının yol açtığı ani sellerde bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede son iki buçuk aydır etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 903 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık bin 300 kişi de yaralandı. Binlerce kişinin evsiz kaldığı seller sebebiyle meydana gelen çeşitli kazalarda son 24 saatte ise 70 kişi yaşamını yitirdi, 82 binden fazla evde hasar oluştu. Sağanak yağışların etkisini sürdürdüğü ülkede Pakistan hükümeti, uluslararası topluluklara yardım çağrısında bulundu.

En fazla can kaybı Sindh eyaletinde

NDMA tarafından yapılan açıklamada ayrıca, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen kazalarda Sindh eyaletinde 293, Belucistan eyaletinde 230, Hayber Pahtunhva eyaletinde 169 ve Punjab eyaletinde 164 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülke genelinde Muson yağmurlarının devam edeceği belirtilirken, Başbakan Şahbaz Şerif, afet bölgelerindeki kurtarma ve yardım faaliyetlerinin hızlandırılması talimatını verdi. - İSLAMABAD

YORUMLAR
500
Prof. Dr. Kılıç'tan vatandaşa çağrı Prof. Dr. Kılıç'tan vatandaşa çağrı CHP'li Özel: İmam hatiplilerle ilgili maksadını aşmış bir espri CHP'li Özel: İmam hatiplilerle ilgili maksadını aşmış bir espri
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:51 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses, hasta yatağından seslendi: Allah bitti demeden bitmez
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 18:31:28. #1.12#
SON DAKİKA: Pakistan'daki sellerde can kaybı 900'ü geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement