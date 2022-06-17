Pakistan'da evin duvarı çöktü: 5 ölü - Son Dakika
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Pakistan'da evin duvarı çöktü: 5 ölü

17.06.2022 09:33
Pakistan'da evin duvarı çöktü: 5 ölü

Pakistan'ın Lahor eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle bir evin duvarının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Lahor eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle bir evin duvarının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Lahor eyaletinde bir evin duvarı rüzgarın şiddetine dayanamayarak çöktü. Kazada, aynı aileden 3'ü çocuk en az 5 kişi hayatını kaybetti. Evde bulunan 14 yaşındaki bir çocuk ise sağ olarak kurtarıldı. Lahor'un bir başka bölgesinde de kuvvetli yağış nedeniyle bir evin çatısı çöktü ve 2 kişi yaralandı.

Uçuşlar ertelendi

Olumsuz hava koşulları hava trafiğini de etkiledi. Lahor Allame İkbal Uluslararası Havalimanı'nda çok sayıda uçuş askıya alındı. Lahor Elektrik Tedarik Şirketi (Lesco), şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintisi meydana geldiğini açıkladı. - LAHOR

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Kaynak: İHA

Pakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pakistan'da evin duvarı çöktü: 5 ölü - Son Dakika

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