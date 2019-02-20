Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Eyalet Meclis Başkanı Sebepsiz Zenginleşmekten Gözaltına Alındı

Pakistan'da Eyalet Meclis Başkanı Sebepsiz Zenginleşmekten Gözaltına Alındı

1 saat önce

Pakistan'ın Sindh eyaleti Meclis Başkanı Agha Siraj Durrani, sebepsiz zenginleştiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Pakistan'da Eyalet Meclis Başkanı Sebepsiz Zenginleşmekten Gözaltına Alındı, System.String[]
Pakistan'ın Sindh eyaleti Meclis Başkanı Agha Siraj Durrani, sebepsiz zenginleştiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent İslamabad'da bir otelde bulunan Pakistan Halk Partisi (PPP) üyesi Durrani, Ulusal Hesap Verme Bürosu (NAB) görevlileri tarafından gözaltına alınarak, NAB Genel Merkezine götürüldü.

Sebepsiz zenginleştiği iddiasıyla gözaltına alınan Durrani hakkında 352 kişiyi yasa dışı şekilde kamu kurumlarına yerleştirdiği iddiasıyla açılmış bir soruşturma daha bulunuyor.

Ülkenin ekonomik başkenti ve en kalabalık kenti Karaçi'nin bulunduğu Sindh eyaletinde 2013'ten beri meclis başkanlığı yapan Durrani, 2017 ve 2018'de Sindh eyalet valiliğine de kısa süre vekalet etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:04 Kaynak: AA

Pakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pakistanlı Senatörler, Prens Selman'a Altından Yapılmış Tüfek Hediye Etti Son Dakika! TÜSİAD'ın Yeni Başkanı Simone Kaslowski Oldu

Son Dakika! Mersin'de Minibüs Devrildi: 4 Ölü, 26 yaralı Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:27:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pakistan'da Eyalet Meclis Başkanı Sebepsiz Zenginleşmekten Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]