Pakistan'da eyalet parlamentosu milletvekili öldürüldü - Son Dakika
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Pakistan'da eyalet parlamentosu milletvekili öldürüldü

6 saat önce

Pakistan'ın Sindh eyaleti parlamentosu üyesi Şehnaz Ensari, arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürüldü.

Pakistan'da eyalet parlamentosu milletvekili öldürüldü, System.String[]

Pakistan'ın Sindh eyaleti parlamentosu üyesi Şehnaz Ensari, arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürüldü.

Geo haber sitesine göre, Pakistan Halk Partisi (PPP) Milletvekili Ensari, vefat eden kayınbiraderi Zahid Kohar için Navabşah kenti yakınlarında düzenlenen anma töreninde, Kohar'ın bir yeğeni tarafından silahla vuruldu.

İkilinin arazi anlaşmazlığı nedeniyle sorun yaşadığını açıklayan Navabşah polisi, Ensari'nin saldırının ardından hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybettiğini bildirdi.

Soruşturma başlatan polis, olay sırasında başka kişilerin de ateş ettiği ihtimali üzerinde durduğunu açıkladı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:24 Kaynak: AA
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